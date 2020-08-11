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Полицейский применил удушающий прием к девушке из-за отсутствия маски 

Lenta.ru 26 минут назад
Полицейский применил удушающий прием к девушке и повалил ее на землю из-за отсутствия маски в австралийском Мельбурне. Видео с места происшествия опубликовала газета Daily Mail.
На кадрах видно, как двое полицейских в униформе пытаются задержать девушку. Мужчина-полицейский сначала остановил ее, а после резко прижал к стене. Та закричала: «Отстань от меня! Он меня душит!», однако напарница офицера ничего не предприняла. Затем мужчина повалил задержанную на землю и снова совершил удушающий прием.
По данным Daily Mail, девушке предъявили обвинения в оказании сопротивления и применению силы по отношению к сотруднику полиции. При этом ее не стали штрафовать за отсутствие маски, так как девушка не надела ее по медицинским показаниям.
Издание утверждает, что задержанная действительно совершила правонарушение: в конце июля власти города ввели обязательный масочный режим из-за опасности распространения коронавируса. Если человека застанут без защиты, он должен будет заплатить штраф в размере 200 долларов.
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Происшествия , Видео , Мельбурн
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