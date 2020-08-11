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На Калининской АЭС произошло задымление 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
На Калининской АЭС произошло задымление
Фото: РИА Новости
Задымление произошло на Калининской АЭС (Удомля Тверской области) в ходе пробного пуска дизеля-генератора 11 августа.

«При проведении планового опробования дизель-генератора под полной нагрузкой зафиксировано увеличение объема дыма из газовыхлопного коллектора. Возгорания не было. Дизель-генератор находится не в основном здании станции, ситуация не повлияла на работу оборудования, нарушение условий безопасности нет, радиационный фон в районе станции и прилегающей территории находится в норме», — цитирует ТАСС представителя АЭС.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в 150 км от города Тверь, на южном берегу озера Удомля. Станция выдает мощность в объединенную энергосистему по высоковольтным линиям на Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Череповец. На АЭС в настоящее время в работе находятся энергоблоки №2 и №3, энергоблоки №1 и №4 находятся в плановом капремонте
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС , Тверская Область
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