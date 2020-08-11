8-летний ребенок остался один в машине и умер 

Восьмилетний мальчик погиб в свалившейся в воду машине своего дяди. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 10 августа супружеская пара из города Ртищево вместе с сыном и тремя племянниками разбили палатку неподалеку от пруда у села Песчанка.

«Около часа ночи мужчина с 8-летним племянником поехали за дровами для костра. Подъехав к водоему, мужчина вышел из машины. Племянник остался на переднем пассажирском сидении. Внезапно транспортное средство покатилось. Мужчина попытался остановить автомобиль, но сделать этого не смог», — говорится в сообщении.

В следкоме отметили, что мужчина нырнул в воду, пытаясь спасти ребенка, однако найти мальчика не смог, несмотря на то, что разбил стекло в автомобиле. Тело ребенка обнаружили спасатели при помощи спецснаряжения. Они же подняли на поверхность машину.

Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, пояснили в ведомстве.

«Рамблер» писал, что ранее москвичка погибла при сплаве на катамаране по реке на Алтае.