Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова 

«Мне постоянно пишут, что Ефремов устроил «шоу маст гоу он». Но я всегда всему верю, пока меня не переубедят. Пока нет оснований не верить врачам», — цитирует ТАСС адвоката.

Во вторник Ефремова увезли на скорой из здания Пресненского суда Москвы в больницу. По словам адвоката, он находился в бессознательном состоянии. Источник в медицинских кругах сообщил, что у него подозрение на инсульт.

Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова.