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Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Фото: РИА Новости
Нет оснований полагать, что госпитализация актера Михаила Ефремова была наигранной, сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Мне постоянно пишут, что Ефремов устроил «шоу маст гоу он». Но я всегда всему верю, пока меня не переубедят. Пока нет оснований не верить врачам», — цитирует ТАСС адвоката.

Во вторник Ефремова увезли на скорой из здания Пресненского суда Москвы в больницу. По словам адвоката, он находился в бессознательном состоянии. Источник в медицинских кругах сообщил, что у него подозрение на инсульт.
Сообщалось, что Ефремов приехал в суд, сильно хромая. Выйти из автомобиля ему помогали судебные приставы. После этого стало известно, что актеру вызвали скорую помощь. На этом заседании планировалось провести допрос Ефремова.
На предыдущих заседаниях суда были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».
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Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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