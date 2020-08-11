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Ефремова вынесли из здания суда 

Алиса Селезнёва 17 минут назад
Врачи приняли решение госпитализировать актера Михаила Ефремова, которому стало плохо перед заседанием суда. Об этом сообщает ТАСС.
Как писал «Рамблер», сегодня судебные приставы под руки завели Ефремова в здание Пресненского суда Москвы, где должно было состояться очередное заседание по его делу. Сам актер не смог выйти из машины и нормально идти. В суд была вызвана скорая помощь.
"Ефремов на потерпевшего даже внимания не обратил"
Обследовавшие Ефремова медики приняли решение о его госпитализации из здания суда, заподозрив у него инсульт. Заседание суда перенесено.

«Мне нужно четыре человека, чтобы вынести его», — заявила одна из врачей, выйдя из комнаты приставов, где артисту оказывали помощь.

Напомним, что 8 июня автомобиль Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, врезался в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, погиб. 10 августа стало известно, что сын актера дважды вызвал находящемуся под домашним арестом Михаилу Ефремову скорую помощь.
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Происшествия , Видео
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