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Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем 

Lenta.ru 33 минуты назад
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Фото: ТАСС
Многоквартирный дом в селе Кутопьюган (Ямало-Ненецкий автономный округ) смыло дождем. В здании на момент происшествия проживали семь человек. Об этом сообщается на сайте администрации Надымского района.
В регионе наблюдаются плохие погодные условия, синоптики обещают, что дожди продолжатся. Во время одного из ливней подмыло сваи дома №7 на улице 70 лет Октября. Они обломились, и дом съехал примерно на полметра.
В результате происшествия никто не пострадал, но стены и пол здания дали трещины. На данный момент местные власти решают вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома.
Ранее с крыши администрации ямальского села Яр-Сале снесло крышу из-за урагана. В районе было штормовое предупреждение о сильном ветре.
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Происшествия , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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