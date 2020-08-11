Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем 

Многоквартирный дом в селе Кутопьюган (Ямало-Ненецкий автономный округ) смыло дождем. В здании на момент происшествия проживали семь человек. Об этом сообщается на сайте администрации Надымского района.

В регионе наблюдаются плохие погодные условия, синоптики обещают, что дожди продолжатся. Во время одного из ливней подмыло сваи дома №7 на улице 70 лет Октября. Они обломились, и дом съехал примерно на полметра.

В результате происшествия никто не пострадал, но стены и пол здания дали трещины. На данный момент местные власти решают вопрос о временном расселении жителей пострадавшего дома.

Ранее с крыши администрации ямальского села Яр-Сале снесло крышу из-за урагана. В районе было штормовое предупреждение о сильном ветре.