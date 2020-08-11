МВД Белоруссии сообщило о 2 тысячах задержанных за сутки 

В стране проходят протесты после выборов президента
Белорусское МВД отчиталось в своем телеграм-канале о 2 тысячах задержанных за прошедшие сутки, «в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях».
«В ночь с 10 на 11 августа отмечены очаговые сборы граждан в ряде городов, наиболее массовые — в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. Зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. В результате противоправных действий пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», — заявили в министерстве.
Протесты не утихают после выборов президента, которые прошли 9 августа. ЦИК объявил, что на них победил Александр Лукашенко. Вечером 10 и 11 августа жители разных городов выходили на митинги. В результате многие пострадали в столкновениях с силовиками, как минимум один человек погиб. По словам журналистов и очевидцев, сотрудники правоохранительных органов используют светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.
Днем ранее сообщалось, что на акциях протеста задержали около 3 тысяч человек.
11 августа стало известно, что соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала из страны.