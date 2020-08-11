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Россиянин забил приятеля лопатой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Россиянин забил приятеля лопатой
Фото: РИА Новости
Во время ссоры житель Ивангорода дважды ударил своего гостя лопатой. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 78.ru.
По словам источника, знакомые поссорились во время совместного распития спиртных напитков.

«43-летний мужчина, находясь в своей квартире одного из домов на улице Гагарина, во время ссоры дважды ударил своего 46-летнего гостя черенком от лопаты, в результате чего тот скончался на месте», — отмечает издание.

Подозреваемый, ранее судимый за нарушение ПДД и неуплату алиментов, задержан. Возбуждено уголовное дело.
«Рамблер» писал, что ранее в Москве охранник убил коллегу во время ссоры.
Происшествия , МВД , Ивангород
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