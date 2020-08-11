Адвокат сына Сергея Захарова , погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым , Сергей Аверцев рассказал Москве 24, что подаст иск к актеру о компенсации морального вреда на 6,5 миллиона рублей, передает телеканал Москва 24.

Он рассказал, что подаст заявление уже 11 августа. Он подчеркнул, что сторона Захарова оставляет за собой право эту сумму увеличить, поскольку после этого иска могут последовать очередные оскорбления и унижения со стороны подсудимого.

"Если это будет так, то мы объявим об увеличении требований", — сказал он. Адвокат обратил внимание, что сторона подсудимого никогда ничего не предлагала Виталию Захарову.

"Дело в том, что слишком много лживой и некорректной информации в прессе, поэтому появилось желание донести до людей правду, как на самом деле Виталий относится к ситуации, чего он хочет и почему", — заявил он.

По словам адвоката, вся ситуация с ДТП была достаточно сложна, так как она была вынесена на всеобщее обозрение.

"Помимо самого случившегося факта, случилось много оскорблений через СМИ и представителя обвиняемого. Было много различных комментариев со стороны известных личностей, которые дали Виталию Захарову понять, что относятся к нему как к какому-то ничтожному существу, если такое сравнение будет уместным", — добавил Аверцев.

По его мнению, отношение к судебному процессу уже потеряло связь с самим процессом, "это больше походит на некое реалити-шоу".

"Это не может не огорчать. Новое видеообращение Виталий записывать не стал, и давать интервью сам он отказывается, поскольку на него это крайне негативно влияет. На первое видео ему никто не ответил. Единственное, чего он хотел, когда это видео записывал, — это показать правду, что никто не извиняется перед ним, что он никому не интересен, а обвиняемому интересен только его имидж", — отметил представитель Захарова.

Ранее сын погибшего Сергея Захарова Виталий сообщил, что лично извинений не получал и не понимает, зачем выступление Ефремова было вынесено на всю страну. Захаров отметил, что Ефремов или его представители не предлагали лично никакой поддержки, о которой актер заявил в своем видеообращении.

По словам Виталия Захарова, происходящее можно сравнить с цирком. Захаров-младший подчеркнул, что адвокат Александр Добровинский не представляет его интересы, общения между ними не было. Ранее юрист неоднократно выступал с заявлениями от имени семьи погибшего.

В заключение Виталий Захаров попросил Михаила Ефремова говорить правду и ответить на заявление.

Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины Сергей Захаров получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.

В ходе следствия было установлено, что Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Таганский суд отправил актера под домашний арест на два месяца. Находясь дома, актер записал видеообращение к семье погибшего Захарова, в котором заявил о готовности "не откупиться, а искупить свою вину".