Более 300 г марихуаны изъяла полиция у москвича 

Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в хранении свыше 300 г марихуаны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«В результате отработки оперативной информации при обследовании места жительства 33-летнего мужчины на ул. Верхние Поля сотрудниками полиции в шкафу были обнаружены и изъяты 10 кустов растения, а также похожее вещество растительного происхождения в сухом виде, которые были направлены на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством — марихуаной массой более 300 г», — сказал сотрудник полиции.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.