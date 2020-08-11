Более 300 г марихуаны изъяла полиция у москвича 

«В результате отработки оперативной информации при обследовании места жительства 33-летнего мужчины на ул. Верхние Поля сотрудниками полиции в шкафу были обнаружены и изъяты 10 кустов растения, а также похожее вещество растительного происхождения в сухом виде, которые были направлены на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством — марихуаной массой более 300 г», — сказал сотрудник полиции.