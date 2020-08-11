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Более 300 г марихуаны изъяла полиция у москвича 

Агентство «Москва» и ещё 1 2 часа назад
Более 300 г марихуаны изъяла полиция у москвича
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали жителя столицы по подозрению в хранении свыше 300 г марихуаны, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

«В результате отработки оперативной информации при обследовании места жительства 33-летнего мужчины на ул. Верхние Поля сотрудниками полиции в шкафу были обнаружены и изъяты 10 кустов растения, а также похожее вещество растительного происхождения в сухом виде, которые были направлены на экспертизу. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством — марихуаной массой более 300 г», — сказал сотрудник полиции.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Происшествия , МВД , АГН "Москва"
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