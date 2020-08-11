Туристка из Москвы застряла в кустах ежевики в Крыму 

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

"Вчера в 11:30 в службу спасения поступило сообщение, что в Судаке женщина упала в дикорастущий куст ежевики. Самостоятельно выбраться не может. Необходима помощь спасателей", — сообщили в МЧС.

На место выехала дежурная смена отряда "Крым-Спас" в составе четырех человек. Спасатели обрезали ветки и с помощью лестницы аккуратно достали туристку. Медицинская помощь женщине не потребовалась.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка во время отдыха в Крыму спасла пятилетнего мальчика, который упал в бассейн. Инцидент произошел на территории частного отеля пригорода Судака.