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Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 61 

ТАСС и ещё 6 47 минут назад
Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 61
Фото: РИА Новости
Количество отравившихся питьевой водой и заразившихся кишечной палочкой в селе Геджух в Дербентском районе Дагестана выросло до 61, девять человек находятся в больнице. Об этом сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в среду на расширенном заседании правительства республики.

"На сегодняшний день зарегистрирован 61 случай ОКИ (острой кишечной инфекцией). За вчерашний день при подворовых обходах выявлено 8 больных с диагнозом ОКИ, в том числе 1 ребенок. На амбулаторном лечении состоят 52 человека, в том числе 28 детей. В инфекционном стационаре Дербентской городской больницы находятся 9 больных с острой кишечной инфекцией, в их числе 5 детей", — приводятся на сайте правительства республики слова главы Минздрава региона.

Он сообщил, что тяжелых случаев заболевания не зарегистрировано. "У 45, в том числе 28 детей, легкая степень тяжести, со среднетяжелой степенью тяжести лечение проходят 4 человека", — отметил министр, добавив, что "всем необходимым поступившие обеспечены".
Гаджиибрагимов также сообщил, что из-за произошедшего в регионе организовано прививание бактериофагом "Интести" и вакцинирование против гепатита. "В целом в населенном пункте проживает 1 250 детей до 14 лет. Контингент, которому будет проведена иммунизация", — заключил он.
В воскресенье в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщали, что в селе Геджух выявлены признаки острой кишечной инфекции у 49 человек, в том числе у 39 детей. Уточнялось, что четыре человека, в том числе трое детей, были госпитализированы, остальные 45 получают лечение амбулаторно. В пресс-службе также отметили, что первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов поручил региональному МЧС подключиться к работе по стабилизации ситуации в Геджухе и оказать содействие администрации района в стабильном подвозе питьевой воды в населенный пункт.
11 августа ТАСС сообщал, что общее количество выявленных с острой кишечной инфекцией в Геджухе выросло до 53 человек, из них 8 человек, в том числе пятеро детей, были госпитализированы. Ранее сообщалось, что сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану проводят проверку из-за массового отравления питьевой водой жителей села Геджух. Власти района организовали подвоз воды для жителей сельского поселения.
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Происшествия , Анатолий Карибов , Минздрав РФ , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан
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