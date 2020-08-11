Российская актриса объявила сбор денег на дом для бабушки

Российская актриса театра и кино Екатерина Ковальчук попросила своих поклонников помочь со сбором средств на строительство нового дома для своей бабушки. Особняк, где до сих пор проживала женщина, сгорел из-за неисправности электрооборудования. Об этом артистка написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам звезды, 115-летний дом, расположенный в селе Ыб Сыктывдинского района республики Коми , загорелся рано утром 1 августа. В нем, помимо бабушки, находились другие родственники актрисы. Всем им удалось вовремя покинуть здание. В пожаре погибли кошки.

«Прошла уже неделя, мы всеми силами стараемся помочь бабушке оправиться, но она в сильном шоке, вообще трудно себе представить, что она сейчас чувствует. Ездит на участок к дому (точнее к тому, что от него осталось) каждый день и не хочет уезжать», — написала Ковальчук.

Актриса отметила, что сама уже помогла бабушке материально, и объявила публичный сбор денег. «Даже 100 рублей — уже большой вклад, поверьте. Или если вдруг у вас совершенно случайно остались лишние стройматериалы. Помощь в виде репоста тоже очень ценна», — подчеркнула артистка, разместив в конце поста номер карты, на которую нужно переводить средства.