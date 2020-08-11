С пробитой головой: Легкоступова впала в кому

Исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое.

Заслуженную артистку России Валентину Легкоступову, известную благодаря хиту «Ягода-малина», обнаружили с пробитой головой и синяками. На протяжении нескольких дней 54-летняя певица и ее новый муж — 57-летний яхтсмен Юрий Фирсов — выпивали и не отвечали на звонки. Дочь Легкоступовой Аннета обнаружила артистку в квартире еще в сознательном состоянии, передает Mash.

«Певица в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое», — утверждает источник.

Увидев покалеченную мать и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения, дочь Легкоступовой вызвала «скорую», после чего влюбленных доставили в наркологическую клинику. Из-за тяжелой травмы состояние певицы резко ухудшилось, и ее перевели в другое медучреждение для срочной операции. Пока медики спасали жизнь Легкоступовой, ее супруг сбежал из больницы и перестал выходить на связь. Согласно источнику, сейчас его ищет полиция для выяснения обстоятельств инцидента.

За месяц до происшествия Легкоступова вышла замуж за Фирсова в Сочи, а через неделю они обвенчались в одном из храмов Крыма.

«Таинство мы совершили в деревне Грушевка, на родине моего отца! — рассказала артистка «Собеседнику». — Там есть храм, который был построен в I-IV веках. Местные жители тщательно его оберегали, чтобы он не попал под осквернение. В какой-то момент даже засыпали землей, превратив в холм. А потом отрыли. У нас есть духовный наставник отец Агапит, который нас венчал. Мы, конечно, очень волновались. Нас венчали очень древними венцами. Их использовали еще во времена Екатерины».

По словам Легкоступовой, она не приглашала на свадьбу своих коллег из российского шоу-бизнеса — на церемонии присутствовали только родственники и самые близкие друзья. Артистка отметила, что была счастлива видеть на торжестве свою мать.

«Несмотря на то, что мы взрослые люди, Юра приезжал к моей маме и просил моей руки, — поделилась певица.

— В общем, выполнил все требования, которые должны предшествовать браку. Она нас благословила: все по-честному. Мы вышли из храма просветленные, спокойные и абсолютно уверенные в завтрашнем дне. Честно говоря, очень хотели обвенчаться: нам мало официального брака. Теперь мы стали перед Богом мужем и женой».

Новоиспеченный муж знаменитости признался, что давно был влюблен в Легкоступову и ее волшебный голос.

«Песни Валюши я слушаю с 1986 года, — рассказал Фирсов. — Всегда ее знал и любил. Так сложилось, что мы целых пять лет общались исключительно в социальных сетях и только потом познакомились вживую. Я влюбился в ее голос. Мне было достаточно интонаций, чтобы ощутить невероятное щемящее чувство к человеку, который оказался истинно твоим. Так что я влюбился сначала в голос, а потом в саму Валюшу».

В разговоре с мужем Легкоступовой выяснилось, что он является мастером спорта международного класса, девятикратным чемпионом России и первым в стране, кто прошел Атлантику на регате в одиночку. По словам артистки, муж приобщает ее к спорту и берет с собой на соревнования.

Брак с Фирсовым стал для Легкоступовой третьим. В октябре прошлого года она призналась, что не жалеет об этом опыте, но не надеется выйти замуж снова.

«Не было ни одного мужчины сильнее меня, — заявила артистка. — Из-за этого не сложилось. Хотя они были умные. Разве я похожа на ту, которая живет с дураками? У меня было два довольно длительных брака. Сейчас я свободна. Но в ЗАГС идти не собираюсь: не с кем! Меня все мужчины боятся. Даже не знаю, почему: неужели я такая страшная? Быть может, потому, что у меня эрогенная зона находится в мозгу? Из-за этого мне очень трудно подобрать себе спутника. Не знаю, найдется ли такой вообще».

Также Легкоступова выдвинула серьезные требования для потенциального супруга: по словам артистки, для нее важны «мышление и морально-нравственная планка».