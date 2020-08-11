Мужчина вернулся домой после своих похорон

Житель индийского города Кампур вернулся домой спустя два дня, после того как прошли его похороны, сообщает Times Now News со ссылкой на городскую полицию.

Инцидент произошел в начале августа. Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.

Пятого августа полицейские обнаружили труп, подходящий под описание Хассана. Жена и братья опознали тело. Похороны состоялись в этот же день.

Однако через два дня мужчина вернулся домой. Он был закрыт, испуганные соседи вызвали полицию, и его доставили в участок.

"Покойный" пояснил, что после ссоры с женой он решил подработать и устроился на завод. После того, как получил зарплату, он отправился домой, однако никого не застал. От полицейских же он узнал о своих похоронах.

Жена Хассана призналась, что счастлива увидеть своего мужа живым. Она пояснила, что на опознании немного сомневалась, но ее убедили братья мужа.

Полицейским теперь предстоит опознать похороненного человека.