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Мужчина вернулся домой спустя два дня после своих похорон 

РИА Новости 55 минут назад
Мужчина вернулся домой после своих похорон
Фото: Reuters
Житель индийского города Кампур вернулся домой спустя два дня, после того как прошли его похороны, сообщает Times Now News со ссылкой на городскую полицию.
Мужчина ожил в морге перед вскрытием
Инцидент произошел в начале августа. Ахмад Хассан поругался с женой и ушел из дома. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже человека.
Пятого августа полицейские обнаружили труп, подходящий под описание Хассана. Жена и братья опознали тело. Похороны состоялись в этот же день.
Однако через два дня мужчина вернулся домой. Он был закрыт, испуганные соседи вызвали полицию, и его доставили в участок.
"Покойный" пояснил, что после ссоры с женой он решил подработать и устроился на завод. После того, как получил зарплату, он отправился домой, однако никого не застал. От полицейских же он узнал о своих похоронах.
Жена Хассана призналась, что счастлива увидеть своего мужа живым. Она пояснила, что на опознании немного сомневалась, но ее убедили братья мужа.
Полицейским теперь предстоит опознать похороненного человека.
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Происшествия , МВД , Газета The Times
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