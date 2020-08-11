В Москве «заминировали» все районные суды 

Неизвестный сообщил во вторник о "минировании" всех районных судов в Москве , проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.