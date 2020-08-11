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В Москве «заминировали» все районные суды 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В Москве «заминировали» все районные суды
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Неизвестный сообщил во вторник о "минировании" всех районных судов в Москве, проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Суды города получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Волна "минирований" в разных городах России длится с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, а также с недавнего времени и лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу, но повлекли существенные финансовые потери.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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