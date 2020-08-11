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Смерть на курорте 

Александр Котлеткин 23 минуты назад
Украинская туристка погибла тайской провинции Сураттхани. Тело Валерии обнаружили в лесу рядом с покорёженным мопедом, об этом сообщает Life.
По словам знакомых и друзей девушки, она не любила и не умела водить мототранспорт, да и побаивалась этого. Они считают, что за рулём сидел кто-то другой, кто не справился с управлением и сбежал с места ДТП.
Теперь родственники собирают деньги у всех небезразличных, чтобы вернуть тело или прах Леры домой.
Девушка обожала курорты и пляжи. У себя на странице в Instagram красотка выкладывала снимки с Бали, Ибицы, из Турции, Таиланда и Вьетнама.
Происшествия , Фото , Сураттхани
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