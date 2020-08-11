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В Минске пропал еще один российский журналист 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В Минске пропал еще один российский журналист
Фото: РИА Новости
Российский фотокорреспондент Илья Питалев перестал выходить на связь из Минска, куда он поехал освещать выборы президента Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИА "Россия Сегодня".
Отмечается, что последний контакт с журналистом был в 17.40 мск 10 августа.
Ответа на запросы от соответствующих инстанции о нахождении Питалева не поступало.
Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.
Позже были задержаны и избиты спецкор "Медузы" Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник, корреспондент Russia Today Константин Предыбайло и другие российские представители СМИ.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули
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Комментарии
Происшествия , В мире , Максим Солопов , Евгений Олейник , ИА Sputnik , Russia Today , Минск
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