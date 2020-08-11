В Минске пропал еще один российский журналист 

Российский фотокорреспондент Илья Питалев перестал выходить на связь из Минска , куда он поехал освещать выборы президента Белоруссии . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИА "Россия Сегодня".

Отмечается, что последний контакт с журналистом был в 17.40 мск 10 августа.

Ответа на запросы от соответствующих инстанции о нахождении Питалева не поступало.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Позже были задержаны и избиты спецкор "Медузы" Максим Солопов , корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник , корреспондент Russia Today Константин Предыбайло и другие российские представители СМИ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули