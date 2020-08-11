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Женщина и трое детей погибли при пожаре в Саратовской области 

Газета.Ru 57 минут назад
Женщина и трое детей погибли при пожаре под Саратовом
Фото: РИА Новости
Женщина и трое детей погибли при пожаре в Саратовской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, пожар произошел в садово-дачном товариществе "Южные сады".
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 23:17 по мск.
Пожар был ликвидирован в 3:38 по мск на площади 50 кв. метров.
В ведомстве сообщили, что погибли женщина (1983 года рождения), мальчик (2009 года рождения), девочка (2011 года рождения) и девочка (2016 года рождения).
Мужчина 1981 года рождения госпитализирован в шоковом состоянии.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
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Происшествия , Саратовская Область
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