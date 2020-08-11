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Тиранию убитого дочерьми Хачатуряна назвали кавказским воспитанием 

Lenta.ru 32 минуты назад
В Бутырском суде Москвы по делу младшей из сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, допросили первых свидетелей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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По данным издания, показания дали сестра погибшего Михаила Хачатуряна Наира и муж другой сестры Геннадий Мусаелян. Они заявили, что их родственник был прекрасным человеком и отцом, который использовал суровые методы воспитания. Свидетели назвали это кавказским воспитанием и, по их мнению, дочери обычно не возражают против наказания за плохую готовку и поведение.
Родные погибшего полагают, что дочери Хачатуряна убили отца из корысти и под чужим влиянием, так как они «двуличные».
Мария Хачатурян, которую судят отдельно от Крестины и Ангелины, так как ее признали невменяемой в момент совершения преступления, заявила, что не согласна с квалификацией убийства отца из «острой неприязни». Она отметила, что действовала в состоянии необходимой обороны, защищая свою жизнь. По словам Марии, старшая сестра Крестина вообще не участвовала в убийстве.
Мария также возражала против психиатрического лечения. Применение к ней принудительных медицинских мер сейчас решает тройка профессиональных судей.
Установленное экспертами состояние невменяемости Марии никак не конфликтует с утверждением о необходимой обороне, считает адвокат Ярослав Пакулин. Он добавил, что защита уверена в невиновности подсудимой и намерена это доказать суду.
Двух старших сестер по их просьбе будут отдельно судить присяжные.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие признало, что родитель издевался на девушками и насиловал их. Генпрокуратура сначала потребовала переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
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Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян , Генпрокуратура РФ , Москва
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