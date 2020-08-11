Баррикады протестующих в Минске попали на видео 

В ночь на 11 августа в Белоруссии возобновились акции протеста. В столице страны на улицы вышли сотни людей, не согласные с результатами президентских выборов. Очевидцы сняли на камеру баррикады, которые начали возводить митингующие местные жители. Видео публикует телеканал 360.
Напомним, беспорядки в Белоруссии возникли сразу после закрытия избирательных участков. Ранее глава государства Александр Лукашенко, набравший, по последним данным ЦИК, 80.08 процентов голосов, прокомментировал сложившуюся ситуацию.
«Майдана не будет, как бы кому-то это не хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», — заявил в своем выступлении действующий президент.