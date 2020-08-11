В Москве похитили лед 

Москве неизвестные похитили лед от здания ледового комплекса на улице Маршала Савицкого, в Юго-Западном округе Москвы. Об этом сообщает «МК».

Кражу обнаружили сотрудники управляющей компании. Накануне инцидента, 8 августа, они сняли пластиковое искусственное ледовое покрытие из споркомплекса «Южный лед» для просушки. На следующий день лед пропал. Сотрудники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в воскресенье, 9 августа, в 19.40 воры погрузили покрытие на минивен и скрылись. Ущерб составил 130 тысяч рублей.