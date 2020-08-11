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В Москве похитили лед 

Мослента 1 час назад
В Москве похитили лед
Фото: ТАСС
В Москве неизвестные похитили лед от здания ледового комплекса на улице Маршала Савицкого, в Юго-Западном округе Москвы. Об этом сообщает «МК».
Кражу обнаружили сотрудники управляющей компании. Накануне инцидента, 8 августа, они сняли пластиковое искусственное ледовое покрытие из споркомплекса «Южный лед» для просушки. На следующий день лед пропал. Сотрудники посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в воскресенье, 9 августа, в 19.40 воры погрузили покрытие на минивен и скрылись. Ущерб составил 130 тысяч рублей.
Ранее в августе сообщалось о краже в метро. Артист балета обокрал уснувшего в вагоне жителя Москвы. По словам очевидцев, мужчина воспользовался моментом, пока другой пассажир вздремнул, взял его рюкзак и незаметно покинул вагон на станции Тургеневская. Остановить его не успели, вор скрылся. Однако люди запомнили его внешность и подробно описали ее полицейским. Мужчину задержали. Выяснилось, что обокрал пассажира 22-летний артист балета театра «Русская песня», художественным руководителем которого является народная артистка РСФСР Надежда Бабкина.
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Происшествия , Надежда Бабкина , Москва
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