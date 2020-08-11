Подросток убил соседа ради лайков в Сети 

США подросток убил своего 51-летнего соседа ради популярности в TikTok.

Как сообщает РЕН ТВ, соседи конфликтовали в течение двух лет, между ними систематически возникали ссоры. Подросток записывал стычки с пожилым соседом на видео и выкладывал в TikTok, где они были популярны: один из них посмотрели три миллиона раз.

Позже подросток попытался сбить на машине 17-летнего сына соседа, после чего напал с электрошокером и ножом на самого мужчину. Он нанес ему ранение в район подмышки, оно оказалось смертельным.

По словам защитника, подросток намеренно убил соседа, чтобы стать звездой соцсети. Знакомая подозреваемого признавалась, что они хотят выложить это видео и стать знаменитыми.