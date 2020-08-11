Вынесен приговор заморившей голодом сына россиянке

"Как установлено судом и следствием, подсудимая в период времени с сентября по декабрь 2018 года, не желая ухаживать за своим двухмесячным ребенком и исполнять свои родительские обязанности, ненадлежащим образом осуществляла его кормление, лишая пищи и воды, не выполняла рекомендации врачей по его обследованию и лечению после выписки из больницы, в результате чего наступила смерть малолетнего", — говорится в сообщении.