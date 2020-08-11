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Появилось видео извержения вулкана в Индонезии 

Вадим Дроздов 54 минуты назад
В Индонезии проснулся вулкан Синабунг и выбросил в атмосферу более, чем 5-километровый столб пепла. Пепел толстым слоем покрыл близлежащие поля и дороги в радиусе около 20 километров. Никто не пострадал, но местным жителям не рекомендовано приближаться к горе ближе, чем на 5 километров. Опасные выбросы из вулкана могут попасть в стратосферу. За последние 3 дня Синабунг извергался уже 4 раза. Если вулкан не утихнет, то миру может грозить закрытие неба. По данным местных вулканологов, за извержением вулкана могут стоять более серьезные последствия, такие как землетрясения и сильные цунами.
Происшествия , Видео , Индонезия
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