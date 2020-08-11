На детской площадке в центре Москвы найден труп

Пенсионер скончался около детской площадки в Москве . Об этом сообщает агентство «Москва».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что некоторое время назад около детской площадки на 3-й Фрунзенской улице, 9, Центральный административный округ (ЦАО), было обнаружено тело 70-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Согласно предварительным данным, он умер в результате острой сердечной недостаточности. Управление Следственного комитета (СК) России по столице инициировало проведение проверки по данному факту.

В июле, как сообщал «Рамблер», 51-летний житель Москвы выпил рюмку водки в ходе поминок в память своего отца на его могиле на Введенском кладбище, упал, ударился головой и скончался. Сообщалось, что причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем — ранее мужчина перенес два инфаркта.

Тогда же житель Липецка, пропавший без вести в 2018 году, был найден висящим на дереве на площадке для выгула собак на Дубининской улице в Москве без признаков насильственной смерти.