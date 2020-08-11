На детской площадке в центре Москвы найден труп

«Поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в общественном месте по адресу: ул. 3-я Фрунзенская, д. 9, около детской площадки. Установлено, что без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп мужчины 1950 года рождения. По данным медиков, предварительный диагноз: острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.