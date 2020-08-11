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Мужчина умер от сердечной недостаточности на детской площадке в центре Москвы 

Агентство «Москва» и ещё 2 8 часов назад
На детской площадке в центре Москвы найден труп
Фото: РИА Новости
Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчина на детской площадке в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в общественном месте по адресу: ул. 3-я Фрунзенская, д. 9, около детской площадки. Установлено, что без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп мужчины 1950 года рождения. По данным медиков, предварительный диагноз: острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту Следственный комитет начал проверку.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , АГН "Москва" , Москва
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