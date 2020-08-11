Прервавший брифинг Трампа угрожал убийством

Мужчина, из-за которого был в понедельник прерван брифинг президента США Дональда Трампа , угрожал убить людей в окрестностях Белого дома. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет о 51-летнем жителе штата Мэриленд Бейзиле Берримане. Источники AP утверждают, что он приблизился к сотрудникам Секретной службы США неподалеку от Белого дома, уведомив их о том, что у него при себе имеется оружие. Затем он резко двинулся в сторону одного из сотрудников, попутно доставая некий предмет. При этом он выкрикивал угрозы убить людей.

Сотрудник Секретной службы вынужден был выстрелить в Берримана. Как сообщалось ранее, сотрудник спецслужбы и подозреваемый были госпитализированы. AP не располагает данными, подтверждающими наличие у подозреваемого огнестрельного оружия.

В понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, затем глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса.