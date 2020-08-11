Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: прервавший брифинг Трампа мужчина угрожал убийством людей рядом с Белым домом 

ТАСС и ещё 45 52 минуты назад
Прервавший брифинг Трампа угрожал убийством
Фото: Reuters
Мужчина, из-за которого был в понедельник прерван брифинг президента США Дональда Трампа, угрожал убить людей в окрестностях Белого дома. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press со ссылкой на источники.
По их информации, речь идет о 51-летнем жителе штата Мэриленд Бейзиле Берримане. Источники AP утверждают, что он приблизился к сотрудникам Секретной службы США неподалеку от Белого дома, уведомив их о том, что у него при себе имеется оружие. Затем он резко двинулся в сторону одного из сотрудников, попутно доставая некий предмет. При этом он выкрикивал угрозы убить людей.
Сотрудник Секретной службы вынужден был выстрелить в Берримана. Как сообщалось ранее, сотрудник спецслужбы и подозреваемый были госпитализированы. AP не располагает данными, подтверждающими наличие у подозреваемого огнестрельного оружия.
В понедельник президент США Дональд Трамп неожиданно прервал пресс-конференцию спустя около пяти минут после начала. К президенту подошел сотрудник Секретной службы, затем глава администрации вышел из зала в сопровождении охраны. По возвращении Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса.
ТАСС: последние новости
Sky: ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада Sky: ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада Ефремова госпитализируют из здания суда Ефремова госпитализируют из здания суда В двух районах Тувы выявили распространение возбудителя чумы В двух районах Тувы выявили распространение возбудителя чумы
Комментарии
Происшествия , В мире , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соратницу Тихановской отпустили с извинениями
Соратницу Тихановской отпустили с извинениями
«Насте снова стало хуже»
«Насте снова стало хуже»
Ефремов возмутился словами адвоката о похрюкивании
Ефремов возмутился словами адвоката о похрюкивании
Глава МИД Литвы назвал выборы в Белоруссии «нечестными»
Глава МИД Литвы назвал выборы в Белоруссии «нечестными»
Видео
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
00:40
Массовые задержания в Белоруссии попали на видео
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
00:55
Опубликовано видео срочной госпитализации Ефремова из суда
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
00:11
Рыбак поймал крупную щуку на Патриарших прудах и попал на видео
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
01:54
Задержанный ФСБ террорист из Башкирии раскрыл свои планы и попал на видео
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
00:46
Момент попадания гранаты в квартиру в Белоруссии сняли на видео
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
00:48
ОМОН перекрыл все входы и выходы рынка «Теплый стан»
Происшествия Новости Москвы
«Отстань от меня! Он меня душит!»
01:00
«Отстань от меня! Он меня душит!»
Происшествия
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
01:11
Лежащие «штабелями» задержанные в Минске попали на видео
В мире Происшествия
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
03:10
«Народ заслуживает лучшего»: ЕС пригрозил Беларуси
В мире Европа
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
02:14
Жена Цепкало обратилась к мировому сообществу
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение