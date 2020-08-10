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Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера 

Вероника Полынина 30 минут назад
Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера
Фото: РИА Новости
В Москве участковый 11 лет жил в квартире пропавшего без вести пенсионера, пишет Life.ru.
Сотрудник ОВД Басманного района получил доступ к муниципальной квартире, в которой ранее проживал пенсионер по договору социального найма с департаментом имущества Москвы.
Договор заключается бессрочно и действует, пока не доказана смерть нанимателя.
В 2018 году участковый узнал об аналогичной ситуации с другой квартирой: ее хозяин проживал в ней по договору социального найма, а затем пропал без вести. Полицейский завладел квартирой и сдал ее в аренду своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.
Когда об афере полицейского стало известно, его задержали и выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий. Участковому грозит до 4 лет лишения свободы.
Ранее "Рамблер" писал, что в Москве задержали троих полицейских за подброс наркотиков и вымогательство. Они подкинули наркотики водителю автомобиля, а затем потребовали у него 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.
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Происшествия , МВД , Москва
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