Участковый 11 лет жил в квартире пропавшего пенсионера 

Москве участковый 11 лет жил в квартире пропавшего без вести пенсионера, пишет Life.ru.

Сотрудник ОВД Басманного района получил доступ к муниципальной квартире, в которой ранее проживал пенсионер по договору социального найма с департаментом имущества Москвы.

Договор заключается бессрочно и действует, пока не доказана смерть нанимателя.

В 2018 году участковый узнал об аналогичной ситуации с другой квартирой: ее хозяин проживал в ней по договору социального найма, а затем пропал без вести. Полицейский завладел квартирой и сдал ее в аренду своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц.

Когда об афере полицейского стало известно, его задержали и выдвинули обвинение в превышении должностных полномочий. Участковому грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее "Рамблер" писал, что в Москве задержали троих полицейских за подброс наркотиков и вымогательство. Они подкинули наркотики водителю автомобиля, а затем потребовали у него 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.