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По всему центру Минска слышны взрывы светошумовых гранат 

ТАСС и ещё 1 54 минуты назад
По всему центру Минска слышны взрывы
Фото: ТАСС
Центр Минска окутан дымом светошумовых гранат, повсеместно слышны звуки клаксонов автомобилей, водители которых выражают таким образом свою солидарность с протестующими. Как передает корреспондент ТАСС, в ряде мест манифестанты начали бросать в сотрудников органов правопорядка бутылки.
Силовики реагируют предельно быстро и жестко, массово задерживая людей. Только по наблюдению корреспондента агентства, число задержанных превысило сотню. Сейчас в центре города количество протестующих достигает ориентировочно тысячи человек.
Как сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, в операции задействованы подразделения внутренних войск. "Ситуация контролируемая", — добавила она. О количестве задержанных она говорить не стала, отметив, что "поступающие данные в настоящее время анализируются".
При этом жители собираются в понедельник и в спальных районах, таких как Малиновка, Юго-Запад, Каменная Горка. Сотни людей выстраивались вдоль магистралей, ведущих к центру столицы. Там милиции нигде не наблюдалось. В акции принимали участие граждане всех возрастов. С наступлением темноты они зажигали фонарики на своих телефонах в знак солидарности с протестующими.
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Происшествия , Минск
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