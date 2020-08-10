У посольства Белоруссии в Москве прошло задержание

Российские полицейские начали задерживать граждан, собравшихся у посольства Белоруссии Москве . Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как видно на распространенных кадрах, четверо правоохранителей уносят одного из собравшихся у посольства. В настоящее время у входа в здание остается около 300 человек.

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости. Также они включали песни Виктора Цоя . Проезжающие мимо автомобили приостанавливались и сигналили, приветствуя протестующих.