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У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание 

Lenta.ru 1 час назад
У посольства Белоруссии в Москве прошло задержание
Фото: Lenta.ru
Российские полицейские начали задерживать граждан, собравшихся у посольства Белоруссии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Как видно на распространенных кадрах, четверо правоохранителей уносят одного из собравшихся у посольства. В настоящее время у входа в здание остается около 300 человек.
До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости. Также они включали песни Виктора Цоя. Проезжающие мимо автомобили приостанавливались и сигналили, приветствуя протестующих.
9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена. 10 августа акции возобновились.
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Происшествия , Виктор Цой , Александр Лукашенко , РИА Новости , ИА Sputnik , Москва
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