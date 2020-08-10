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Появилось видео избиения протестующих в Минске 

Lenta.ru 51 минуту назад
В сети появилось видео, на котором бойцы ОМОН дубинками избивают протестующих в Минске. Кадры опубликованы в Telegram-канале Onliner.
На записи видно, как силовики выскакивают из автобуса и подбегают к группе людей, плотно стоящих друг к другу. Слышны крики.
В центре Минска заметили автоматчиков
Ранее сообщалось, что в Минске при разгоне протестов открыли стрельбу и ранили в ногу журналистку портала «Наша Нiва». Кроме того, применялись светошумовые гранаты. В столице и других городах проходят задержания.
В Белоруссии второй день идут массовые акции протеста из-за прошедших президентских выборов, на которых действующий глава государства Александра Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.
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Происшествия , Видео , Минск
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