В центре Минска начались столкновения

Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска , по всему городу проходят задержания, сообщает издание NEXTA в своем Telegram-канале.

Протестующие прибывают на центральные улицы Минска со всех концов города. На Пушкинской улице в настоящее время автомобилисты выходят из своих машин и блокируют дорогу. Толпа скандирует антиправительственные лозунги.

В свою очередь, полиция и сотрудники внутренних войск проводят массовые задержания по всему городу. В районе Кальварийской улице с столице некоторое время продолжались прямые столкновения протестующих с полицией. Для разгона толпы силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает издание.

По словам очевидцев, в городе действует военный спецназ.

Точную численность протестующих установить не удается — демонстранты перемещаются в различных районах города. Силовики, преимущественно сконцентрированы в районе Дома правительства. Они перегородили подходы с помощью спецтехники.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов республики начались несанкционированные акции протеста против электоральных фальсификаций, в ходе которых милиция и внутренние войска применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

10 августа акции протеста в Белоруссии возобновились.