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В Минске задержали журналиста Russia Today 

Газета.Ru 1 час назад
В Минске задержали журналиста Russia Today
Фото: Газета.Ru
Белорусские силовики задержали корреспондента Russia Today Константина Предыбайло во время освещения протестных акций в центре Минска. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

"Меня задержали", — написал Предыбайло.

Где сейчас находится журналист и применяли ли к нему насилие полицейские, не сообщается.
Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.
Позже были задержаны и избиты спецкор "Медузы" Максим Солопов, корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник и другие российские представители СМИ.
Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Вечером 10 августа протесты возобновились.
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Комментарии
Происшествия , СНГ , Максим Солопов , Евгений Олейник , ИА Sputnik , Russia Today , Минск
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