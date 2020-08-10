В Минске задержали журналиста Russia Today 

Белорусские силовики задержали корреспондента Russia Today Константина Предыбайло во время освещения протестных акций в центре Минска . Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале.

"Меня задержали", — написал Предыбайло.

Где сейчас находится журналист и применяли ли к нему насилие полицейские, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Минске задержали двух корреспондентов и оператора телеканала "Дождь". Утверждалось, что люди в штатском положили журналистов на асфальт, связали им руки и увели в неизвестном направлении.

Выборы президента прошли 9 августа. После закрытия избирательных участков в ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, в ходе которых милиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Вечером 10 августа протесты возобновились.