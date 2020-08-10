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Участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера в центре Москвы 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего пенсионера
Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»
В Москве участковый 11 лет прожил в квартире пропавшего без вести пенсионера. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственные источники.
По данным канала, работавший в полиции Басманного района Андрей Слабкин благодаря своей службе узнавал о пропавших пенсионерах, которые жили по договору социального найма, заключенному со столичным департаментом имущества. Если хозяин долго не объявлялся, участковый сам переезжал в пустующую квартиру, поскольку переоформить на себя это жилье больше никто не мог.
Так, с 2009 года Слабкин проживал в квартире на улице Казакова в центре столицы. В 2018-м он узнал еще об одной оставшейся без хозяина квартире в Гороховском переулке — ее мужчина решил сдать своей знакомой за 20 тысяч рублей в месяц. За прошедшие годы участковый успел сначала уволиться со службы, а потом снова вернуться в полицию.
После того, как схема была раскрыта, Слабкина задержали. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы за превышение должностных полномочий ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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Происшествия , Криминал , Москва
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