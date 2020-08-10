Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянка обвинила полковника МЧС в отравлении ртутью 

Lenta.ru 3 часа назад
Россиянка обвинила полковника МЧС в отравлении ртутью
Фото: РИА Новости
В Подмосковье 36-летняя женщина написала заявление в полицию, обвинив полковника МЧС в отравлении ртутью. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Telegram-канал BAZA.
По данным канала, в начале августа после поездки на автомобиле россиянка почувствовала себя плохо. Ее тошнило, сильно болел живот. Знакомая женщины порекомендовала исследовать автомобиль на наличие ртути. Потерпевшая так и сделала. Изучившие машину эксперты выявили сильное превышение показателей испарений этого химического элемента. При норме в 300 нанограммов счетчик показал 52000.
Женщина уверена, что случившееся дело рук бывшего мужа — полковника МЧС, у которого остались ключи от ее машины. Не задолго до поездки у нее срабатывала сигнализация, показавшая, что машина открыта.
15 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя, орудовавшего в центре столицы.
Видео дня. Алексей Панин ищет новую жену
Последние новости
КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую КГБ Белоруссии сообщил о подготовке покушения на Тихановскую В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера В Германии объяснили фатальную ошибку Гитлера Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян Путин поручил провести массовую бесплатную вакцинацию россиян
Происшествия , МЧС , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне назвали идеальный возраст для пенсии
Россияне назвали идеальный возраст для пенсии
Что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях
Что происходит с «мертвыми душами» в соцсетях
Словакия высылает российских дипломатов
Словакия высылает российских дипломатов
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Видео
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
00:54
Опубликовано видео с Ефремовым за рулем после смертельного ДТП
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
00:12
Протестующие в США подожгли здание полиции и попали на видео
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
01:24
Охранник и покупатель подрались в супермаркете и попали на видео
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
00:21
Момент въезда автозака в толпу протестующих в Минске попал на видео
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
00:21
Мощный взрыв газовой заправки в центре российского города попал на видео
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
04:08
Штаб Тихановской сообщил о ее удержании в ЦИК
В мире
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
00:36
Падение подростка с поезда после удара током попало на видео
Происшествия
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
02:42
ЦИК Белоруссии опубликовал новые данные по выборам
В мире
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
03:40
Иран призвал Европу заплатить за украинский самолет
В мире
США отреагировали на события в Белоруссии
00:29
США отреагировали на события в Белоруссии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение