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Сафронову запретили свидания с близкими и звонки 

Газета.Ru и ещё 1 43 минуты назад
Сафронову запретили свидания с близкими
Фото: Газета.Ru
Следователь запретил обвиняемому в госизмене журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову свидания с близкими и звонки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.

"Сегодня один из адвокатов — Даниил Никифоров — смог попасть к Ивану в СИЗО "Лефортово". Иван чувствует определенную информационную изоляцию, поскольку у него нет интернета, а свидания с близкими и телефонные звонки следователь Александр Чабан запретил", — сказал Павлов.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Происшествия , Дмитрий Рогозин , Валентина Матвиенко , Иван Павлов , Александр Чабан , Иван Сафронов , Роскосмос , СИЗО "Лефортово" , Совет Федерации , Ведомости , Интерфакс
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