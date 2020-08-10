Сафронову запретили свидания с близкими

"Сегодня один из адвокатов — Даниил Никифоров — смог попасть к Ивану в СИЗО "Лефортово". Иван чувствует определенную информационную изоляцию, поскольку у него нет интернета, а свидания с близкими и телефонные звонки следователь Александр Чабан запретил", — сказал Павлов.