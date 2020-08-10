Сафронову запретили свидания с близкими

Следователь запретил обвиняемому в госизмене журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову свидания с близкими и звонки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова.
"Сегодня один из адвокатов — Даниил Никифоров — смог попасть к Ивану в СИЗО "Лефортово". Иван чувствует определенную информационную изоляцию, поскольку у него нет интернета, а свидания с близкими и телефонные звонки следователь Александр Чабан запретил", — сказал Павлов.
Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости". Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.