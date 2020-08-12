Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта Марина Кохал возмутилась допросом, который ей устроили следователь и оперативник, и просит провести в отношении них проверку. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 11 августа заключенная в СИЗО-5 Петербурга Кохал оформила письменное поручение своим адвокатам для обращения в прокуратуру . Она сообщила, что вечером 10 августа следователь и оперативник встретились с ней в СИЗО в отсутствие ее адвокатов.

На протяжении двух часов они задавали ей «омерзительные вопросы» о посмертном сексе с погибшим и вкусе его крови, говорили: «Я посажу тебя и твою мать», «Подберем для твоего ребенка детдом получше», а также не давали сходить в туалет и отказывали в воде.

Марина Кохал считает, что устроенный ей допрос имеет признаки преступления, предусмотренного статьей 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний путем угроз или иных незаконных действий со стороны следователя и другого лица с ведома следователя»).

Причина смерти рэпера до сих пор неизвестна, результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.

Кохал обвиняют в убийстве мужа Александра Юшко , известного под псевдонимом Энди Картрайт неустановленным способом во время внезапного конфликта на почве неприязненных отношений. Мотивом названа ревность: якобы у Юшко была любовница и она намеревался уйти из семьи к ней.

Кохал вину не признает. Она утверждает, что нашла мужа мертвым 24 июля, и в попытке скрыть смерть от передозировки наркотиками решила инсценировать его исчезновение, для чего расчленила тело и срезала папиллярные рисунки с кончиков пальцев. На пятый день Кохал обратилась к адвокату, который вызвал полицию. 3 августа ее арестовали.