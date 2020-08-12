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Расчленившая рэпера Картрайта возмутилась допросом о посмертном сексе и крови 

Lenta.ru и ещё 1 19 минут назад
Обвиняемая в убийстве рэпера Энди Картрайта Марина Кохал возмутилась допросом, который ей устроили следователь и оперативник, и просит провести в отношении них проверку. Об этом сообщает «Фонтанка».
Названа вероятная причина смерти расчлененного репера
По данным издания, 11 августа заключенная в СИЗО-5 Петербурга Кохал оформила письменное поручение своим адвокатам для обращения в прокуратуру. Она сообщила, что вечером 10 августа следователь и оперативник встретились с ней в СИЗО в отсутствие ее адвокатов.
На протяжении двух часов они задавали ей «омерзительные вопросы» о посмертном сексе с погибшим и вкусе его крови, говорили: «Я посажу тебя и твою мать», «Подберем для твоего ребенка детдом получше», а также не давали сходить в туалет и отказывали в воде.
Марина Кохал считает, что устроенный ей допрос имеет признаки преступления, предусмотренного статьей 302 УК РФ («Принуждение к даче показаний путем угроз или иных незаконных действий со стороны следователя и другого лица с ведома следователя»).
Причина смерти рэпера до сих пор неизвестна, результаты судебно-медицинской экспертизы пока не готовы.
Кохал обвиняют в убийстве мужа Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт неустановленным способом во время внезапного конфликта на почве неприязненных отношений. Мотивом названа ревность: якобы у Юшко была любовница и она намеревался уйти из семьи к ней.
Кохал вину не признает. Она утверждает, что нашла мужа мертвым 24 июля, и в попытке скрыть смерть от передозировки наркотиками решила инсценировать его исчезновение, для чего расчленила тело и срезала папиллярные рисунки с кончиков пальцев. На пятый день Кохал обратилась к адвокату, который вызвал полицию. 3 августа ее арестовали.
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Происшествия , Видео , Криминал , Александр Юшко , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Санкт-Петербург
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