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Четверо рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в пригороде Томска 

ТАСС и ещё 6 14 часов назад
Строительные леса обрушились в пригороде Томска
Фото: РИА Новости
Строительные леса обрушились на рабочих на стройплощадке в микрорайоне Северный парк в пригороде Томска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 19:20 (15:20 мск) поступило сообщение о том, что в Северном парке на ул. Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании. В результате пострадали четыре человека. Пострадавшие были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадали рабочие, которые, по словам местных жителей, занимались строительством школы.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Томск
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