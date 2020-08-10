Строительные леса обрушились в пригороде Томска

"В 19:20 (15:20 мск) поступило сообщение о том, что в Северном парке на ул. Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании. В результате пострадали четыре человека. Пострадавшие были госпитализированы", — сказал собеседник агентства.