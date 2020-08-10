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В Балтиморе произошел взрыв 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
В Балтиморе произошел взрыв
Фото: Reuters
По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва, прогремевшего в понедельник в Балтиморе (штат Мэриленд). Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter.

"Взорвались несколько домов. Не менее пяти человек оказались под завалами, некоторые из них дети.

Один человек погиб на месте", — указано в сообщении экстренных служб.
Отмечается, что в ходе спасательной операции три человека извлечены из-под обломков, их состояние оценивается как критическое. Еще один человек находится под завалами, спасателям удалось установить с ними связь.
Причины инцидента устанавливаются. Спасательная операция продолжается.
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Происшествия , США
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