Приезжих осудили в Москве за убийство ради «Мерседеса» 

Московский городской суд приговорил к длительным срокам заключения двух мужчин, признанных виновными в двойном убийстве и краже. На скамье подсудимых оказались неоднократно ранее отбывавшие сроки жители Омска: 40-летний Юрий Марченко и 30—летний Артем Шакура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Следствие выяснило, что гости столицы приехали в Москву на заработки и строили дом в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе. В этом же доме 4 февраля 2018 года они устроили распитие спиртных напитков с двумя другими рабочими. В состоянии алкогольного опьянения «товарищи» решили украсть автомобиль одного из собутыльников.

Оружием преступления злоумышленники избрали арматуру. Выбрав момент, Марченко и Шакура начали избивать прутами потерпевших, каждому из которых было нанесено не менее 35 ударов по голове и туловищу. От полученных травм рабочие скончались на месте. После двойного убийства подельники похитили принадлежавший одному из погибших автомобиль «Мерседес» и скрылись с места преступления. Задержаны они были уже в Пензе.

Суд приговорил Шакуру с 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в течение 15 лет в тюрьме, а остального срока — в исправительной колонии особого режима. Марченко ждет всего 19 лет заключения, 12 из которых — в тюрьме. Также суд удовлетворил иски родственников потерпевших о взыскании с преступников компенсации за нанесенный моральный вред в размере 6 миллионов рублей.