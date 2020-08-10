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В Новороссийске произошёл пожар на мусорном полигоне 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске
Фото: РИА Новости
В Новороссийске произошло возгорание на полигоне твёрдых бытовых отходов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Отмечается, что площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. На место была направлена лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.
К настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар.

«В 17:00 локализация», — заявляет управление МЧС.

Ранее сообщалось, что на несанкционированной свалке в городе Карабулак Республики Ингушетия возник пожар. Прокуратура начала проверку из-за этого.
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Происшествия , Пожары , Генпрокуратура РФ , МЧС , Новороссийск
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