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Суд запретил младшей из сестер Хачатурян участвовать в публичных мероприятиях 

Газета.Ru 1 час назад
Суд принял решение в отношении младшей сестры Хачатурян
Фото: РИА Новости
Бутырский суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства признали невменяемой. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.
По ее словам, на предварительных слушаниях по уголовному делу Марии запретил ей, как и старшим сестрам, участвовать в публичных массовых мероприятиях.
Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.
По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.
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Происшествия , Михаил Хачатурян , Москва
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