Суд принял решение в отношении младшей сестры Хачатурян

Бутырский суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей из сестер Хачатурян , которую на момент совершения убийства признали невменяемой. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

По ее словам, на предварительных слушаниях по уголовному делу Марии запретил ей, как и старшим сестрам, участвовать в публичных массовых мероприятиях.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. На момент совершения преступления — 27 июля 2018 года — им было 19, 18 и 17 лет. 28 июля 2018 года девушки были задержаны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям, в связи с чем, как ожидается, по итогам отдельного рассмотрения ее дела она будет освобождена судом от уголовной ответственности и направлена на принудительное лечение. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми — защита попросила рассмотреть их дело судом присяжных.