У чиновника изъяли имущество на миллиард рублей

Подмосковье суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его семьи имущество и недвижимость на один миллиард рублей неподтвержденных доходов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает ТАСС

Своим решением Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры . Всего в счет государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки под дачную застройку.

Это уже второй подобный иск Генпрокуратуры. 8 апреля 2019 года Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск ведомства об изъятии в доход государства имущества Шестуна на сумму в десять миллиардов рублей.

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Чиновник не признал вину в совершении преступления.