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У подмосковного чиновника изъяли имущество на миллиард рублей 

Lenta.ru и ещё 9 4 часа назад
У чиновника изъяли имущество на миллиард рублей
Фото: ТАСС
В Подмосковье суд взыскал с бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его семьи имущество и недвижимость на один миллиард рублей неподтвержденных доходов. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает ТАСС
Своим решением Одинцовский районный суд удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры. Всего в счет государства обратятся 858 объектов недвижимости и один автомобиль. Большая часть изъятого — участки под дачную застройку.
Это уже второй подобный иск Генпрокуратуры. 8 апреля 2019 года Красногорский суд Подмосковья удовлетворил иск ведомства об изъятии в доход государства имущества Шестуна на сумму в десять миллиардов рублей.
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Шестуна арестовали в июне 2018 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в особо крупном размере и получении взяток. Чиновник не признал вину в совершении преступления.
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Происшествия , Александр Шестун , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС , Московская область
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