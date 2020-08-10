Ресторатор призвал к бойкоту «Пусть говорят» о Картрайте

Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, призвал коллег бойкотировать съемки в выпуске передачи «Пусть говорят», посвященной погибшему хип-хоп-исполнителю Энди Картрайту. Он рассказал в Twitter, что ему предложили поучаствовать в шоу.

«"Россия" готовит передачу про Энди на "Пусть говорят". Разумеется, отказался. Призываю коллег к тому же. Не совершайте ошибку. Это танцы на костях», — заявил Ресторатор.

Ранее Тимарцев, комментируя журналистам смерть Картрайта, признался, что хорошо знал жену музыканта Марину Кохал, которая расчленила его тело, и часто бывал у этой семьи в гостях. По словам Тимарцева, супруга хип-хоп-артиста активно помогала мужу в карьере.