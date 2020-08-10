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Ресторатор призвал бойкотировать посвященный Картрайту выпуск «Пусть говорят» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Ресторатор призвал к бойкоту «Пусть говорят» о Картрайте
Фото: @kkkartrait/Instagram
Основатель площадки рэп-баттлов Versus Battle Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, призвал коллег бойкотировать съемки в выпуске передачи «Пусть говорят», посвященной погибшему хип-хоп-исполнителю Энди Картрайту. Он рассказал в Twitter, что ему предложили поучаствовать в шоу.

«"Россия" готовит передачу про Энди на "Пусть говорят". Разумеется, отказался. Призываю коллег к тому же. Не совершайте ошибку. Это танцы на костях», — заявил Ресторатор.

Ранее Тимарцев, комментируя журналистам смерть Картрайта, признался, что хорошо знал жену музыканта Марину Кохал, которая расчленила его тело, и часто бывал у этой семьи в гостях. По словам Тимарцева, супруга хип-хоп-артиста активно помогала мужу в карьере.
О смерти Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) стало известно 30 июля. По словам Кохал, рэпер умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже сообщалось, что в волосах погибшего и в его останках не удалось найти следы наркотиков.
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Происшествия , Александр Юшко
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