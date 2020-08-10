Последствия взрыва в Волгограде сняли с воздуха 

МЧС России опубликовало видео последствий взрыва на газовой автозаправочной станции в Волгограде . На снятых с воздуха кадрах видно, что мощные взрывы оставили после себя выжженную землю на несколько десятков метров вокруг.

Об инциденте, как сообщал «Рамблер», стало известно утром 10 августа. Взрыв произошел на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина. Отмечалось, что в результате были выбита стекла в окнах близлежащих зданий.

«Интерфакс» со ссылкой на «ГЭС Поволжье» сообщает, что авария произошла из-за воспламенения сжиженного углеводородного газа во время слива из газовоза в подземное хранилище АГЗС.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в результате происшествия пострадали 13 человек, из них четверо — сотрудники МЧС. Десять человек госпитализированы, один из них — водитель автомобиля МЧС — находится в реанимации.

По факту возгорания на автозаправочной станции организована доследственная проверка.