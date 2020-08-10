Петербурженка попыталась передать в СИЗО пироги с телефонами 

Жительница Санкт-Петербурга пыталась передать в СИЗО 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей, спрятав их в пироги, сообщает пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Одиннадцать мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы женщина пыталась передать в продуктовой передаче, спрятав сотовые телефоны в мучные изделия", — говорится в сообщении.
В отношении женщины составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности. В настоящее время по этому факту проводится проверка.