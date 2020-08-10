В Волгограде проводят проверку после пожара на заправке

Следователи Волгограда организовали проверку в связи с пожаром на заправке, где пострадали 12 человек, в том числе четыре сотрудника МЧС . Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области.

"Следственным отделом по Тракторозаводскому району следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области организована проверка по факту возгорания на заправочной станции, расположенной на проспекте Ленина областного центра", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают руководитель управления, следователи и криминалисты.

По данным ГУВД по региону, безопасность на месте происшествия обеспечивают 55 сотрудников полиции, задействовано 12 единиц техники. Они оцепили территорию и ограничили движение транспорта.

"Движение по основной магистрали перекрыто в районе ул. Тракторостроителей — ул. Тарифная. Организован объезд", — говорится в сообщении пресс-службы.

В Волгограде днем в понедельник загорелась газовая цистерна и здание газовой заправки. В настоящее время пожар ликвидирован. По данным властей региона, пострадали 12 человек, один из них находится в реанимации. При тушении пожара произошел взрыв, в результате пострадали четверо пожарных, по данным источника ТАСС, у одного из них ожоги 50% тела.