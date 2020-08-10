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Мощный взрыв в Волгограде: информация о пострадавших 

Павел Тиунов 1 час назад
Мощный взрыв в Волгограде: информация о пострадавших
Фото: ТАСС
Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправке в Волгограде увеличилось до 8 человек, сообщает РЕН ТВ. По данным журналистов, большинство травмированных сотрудники МЧС.
Об инциденте, как сообщал «Рамблер», стало известно утром 10 августа. В Сети появилось видео, на котором запечатлен столб огня, поднимающийся на несколько десятков метров вверх. ЧП произошло на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина. Отмечалось, что в результате были выбита стекла в окнах близлежащих зданий.
Журналисты РЕН ТВ сообщают, что взрыв прогремел в ходе планового выжигания из цистерны остатков газа. В процессе ёмкость загорелась и взорвалась.
В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар, которому присвоен второй ранг сложности. В региональном управлении спасательной службы было принято решение направить дополнительные силы на место ЧП.
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Происшествия , МЧС , РЕН ТВ , Волгоград
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