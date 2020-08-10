Мощный взрыв в Волгограде: информация о пострадавших 

Количество пострадавших в результате взрыва на газовой автозаправке в Волгограде увеличилось до 8 человек, сообщает РЕН ТВ. По данным журналистов, большинство травмированных сотрудники МЧС

Об инциденте, как сообщал «Рамблер», стало известно утром 10 августа. В Сети появилось видео, на котором запечатлен столб огня, поднимающийся на несколько десятков метров вверх. ЧП произошло на автогазозаправочной станции на проспекте Ленина. Отмечалось, что в результате были выбита стекла в окнах близлежащих зданий.

Журналисты РЕН ТВ сообщают, что взрыв прогремел в ходе планового выжигания из цистерны остатков газа. В процессе ёмкость загорелась и взорвалась.

В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар, которому присвоен второй ранг сложности. В региональном управлении спасательной службы было принято решение направить дополнительные силы на место ЧП.