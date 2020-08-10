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Девушка, помогавшая пережившим изнасилование подросткам, покончила с собой 

Аргументы Недели 2 часа назад
Жестоко изнасилованная школьница покончила с собой
Фото: Instagram
В США по собственной воле ушла из жизни Дейзи Коулмэн, ей было 23 года. О случившемся сообщила в соцсетях мать девушки.
Дейзи Коулмэн была героиней документального фильма Netflix «Одри и Дейзи», в котором была рассказана история девушки. Когда ей было 14 лет, Дейзи напоили взрослые парни и изнасиловали, снимая все это на видео. Утром девочку привезли и положили на крыльце дома без сознания, несколько часов она пролежала в одной майке при температуре воздуха нижне нуля. Надругавшегося над Дейзи парня по имени Барнетт обвинили в сексуальном насилии, а того, что снимал на камеру, — в сексуальной эксплуатации несовершеннолетней. При этом молодые люди стали утверждать, что интим был по взаимному согласию. После инцидента некоторые жители небольшого города, где все произошло, начали травить Дейзи Коулмэн, обвиняли в том, что она сама якобы этого хотела. Вскоре обвинения с парней сняли, заявив, что не хватает доказательств. Говорят — благодаря влиятельному деду Барнетта, члену законодательного собрания штата Миссури.
Над Дейзи стали издеваться еще сильнее. Семья Коулмэн решила переехать в другой город и выставила дом на продажу. Однако вскоре он сгорел, причина пожара до сих пор неизвестна.
В фильме Netflix также рассказали о 15-летней девочке Одри, которая покончила с собой через девять дней после того, как ее изнасиловали трое подростков, а затем распространили по школе ее фото в обнаженном виде.
Дейзи после случившегося с ней смогла прожить почти десять лет. За это время она помогла многим пережившим сексуальное насилие, став одной из основателей организации SafeBAE. Но сама в итоге оправиться так и не смогла.
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Происшествия , США
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